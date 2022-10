Le Prime Pagine dei giornali di martedì 25 ottobre 2022

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 25 ottobre 2022

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 25 ottobre 2022. Leggere per sapere e capire.

[ACCADDE OGGI – 2002]

PROVINCIA / Acqua, stop a tariffa selvaggia. Dal prossimo anno il servizio passa ad Acea e sarà rivoluzionato. La società si occuperà anche di depurazione e fognature. In tutti i Comuni si pagherà lo stesso prezzo, in media inferiore a quello attuale. Il presidente della Provincia Scalia: “La nostra scelta elogiata anche sul Financial Times”.

FROSINONE / Stop alle incompiute: ogni consigliere seguirà un’opera pubblica. Iniziativa del sindaco del capoluogo.

CENSIS / Nel sorano i Comuni in cui si vive peggio. Qualità della vita in Ciociaria.

CASSINO / Gescom, bocciato il nuovo direttore. Due falchi del Polo votano contro il nuovo dirigente. Il sindaco: nessuna crisi nel Polo. Il Cda della municipalizzata sfiducia Antonio Valente, nominato dalla giunta.

COMUNITÀ MONTANA DI ATINA / Catasto unico per 20 Comuni Nell’ufficio lavoreranno tre persone.

ANAGNI / Fattoria degli orrori, nuovo blitz. Dopo sei mesi, torna sotto sequestro l’azienda agricola Latte Italia. Denunciato il titolare. La polizia scopre bufale macellate senza nessun controllo.

FROSINONE / Marian Trapassi, quando la vice diventa magia. Concerto-evento alla Cantina Mediterraneo con la giovane cantante siciliana nata nel circuito underground.