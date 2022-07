Le Prime Pagine dei giornali di martedì 26 luglio 2022

L’arrivo dell’attaccante ex Inter e Crotone consentirà a Grosso di avere nuove soluzioni in attacco. Il tecnico sta studiando la maniera di farlo convivere con il bomber Moro. Non è escluso in alcune gare un cambio di modulo (dal 4-3-3 al 4-3-1-2). L’azzurrino ha tra le qualità principali la duttilità, avendo giocato in tutte le posizioni del reparto avanzato