Le Prime Pagine dei giornali di martedì 26 settembre 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 26 settembre 2023

I TITOLI DEL

26 SETTEMBRE 2003

Malati per caso: pochi soldi per gli indennizzi. I fondi stanziati dalla Regione riescono a soddisfare solo una richiesta su quattro. La Asl: “Casse vuote, stiamo anticipando noi”. In 363 hanno contratto infezioni per trasfusioni e vaccini, ora chiedono il risarcimento.

FROSINONE / Sottopasso della Monti Lepini, una corsa contro il tempo. Nel quartiere Cavoni ci sono ancora polemiche sul progetto.

CASSINO / I duri di Fiat incrociano le braccia. E oggi tocca agli autotrasportatori. Le proteste dei lavoratori.

SORA / Brogli elettorali, in 94 dal giudice. Non tornano i conti delle consultazioni provinciali e regionali del 2000. Denuncia partita dei magistrati controllori. Ipotizzato il reato di falso per presidenti, segretari e scrutatori di sezioni.

CECCANO / Anziano trovato nel canale, morto dopo una notte di agonia: mistero.

FIUGGI / Polizze false, la stangata del disoccupato. L’uomo tradito dai cedolini esposti sulle auto riempiti con la macchina da scrivere che nessuna agenzia usa più. Avrebbe ricettato 500 contrattI in bianco che gli avrebbero fruttato 150mila euro. I carabinieri hanno trovato nella sua abitazione e in quella dei genitori altre 100 assicurazioni.

ANAGNI / Discarica, l’ex sindaco: “Sulla Bw il Comune ha perso fin troppo tempo”. Maggioranza nella bufera.

CALCIO C1 / Di Domenico: “Farò gol alla mia ex squadra”. Il bomber del Sora vuole essere protagonista nella partita di domenica contro il temibile Giulianova.

