Le Prime Pagine dei giornali di martedì 27 dicembre 2022

Giorni difficili per il club amaranto che viaggia a corrente alternata nel girone B di Eccellenza. Il giorno della vigilia si è dimesso il tecnico Luigi Marsella in sella da solo 5 partite. In precedenza ceduti 2 pezzi da novanta come D’Arpino ed Orsinetti. I tifosi sperano nell’ingresso di nuovi soci per rilanciare una piazza storica nel calcio laziale