Le Prime Pagine dei giornali di martedì 27 settembre 2022

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 27 settembre 2022. Leggere per sapere e capire.

[ACCADDE OGGI – 2002]

Malati per caso: pochi soldi per gli indennizzi. I fondi stanziati dalla Regione riescono a soddisfare solo una richiesta su quattro. La Asl: “Casse vuote, stiamo anticipando noi“. In 363 hanno contratto infezioni per trasfusioni e vaccini, ora chiedono il risarcimento.

CECCANO / Anziano trovato nel canale. Morto dopo una notte di agonia: mistero

FROSINONE / Sottopasso della Monti Lepini, una corsa contro il tempo. Nel quartiere Cavoni ci sono ancora polemiche sul progetto.

FIUGGI / Polizze false, la stangata del disoccupato L’uomo tradito dai cedolini esposti sulle auto riempiti con la macchina da scrivere che nessuna agenzia usa più. Avrebbe ricettato 500 contratto in bianco che gli avrebbero fruttato 150mila euro.