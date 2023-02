Le Prime Pagine dei giornali di martedì 28 febbraio 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 28 febbraio 2023

ACCADDE OGGI

28 FEBBRAIO 1993

FROSINONE / Bacchettate al Comune. Ampliamento della “Monti Lepini”: duro attacco degli industriali agli amministratori. Pigliacelli: in fumo 18 miliardi per beghe tra i Partiti. L’assessore all’Urbanistica Angelo Ruggiero: “Non è vero che il finanziamento è andato perduto, è solo stato sospeso”.

FROSINONE / Ad un passo dalla crisi per abusivismo edilizio e parcheggi. Duro scontro in Consiglio, la Dc spaccata. Sette ore di dibattito per approvare solo le delibere sulle aree a Servizi a Selvapiana e sugli incarichi a tecnici esterni per esaminare subito una cinquantina di abusi non sanabili da nessuna legge.

FIUGGI / Il Comune denuncia Ciarrapico. Per alcuni lavori abusivi e morosità nei pagamenti. Rinviata la decisione sullo svolgimento di un referendum per individuare la formula più idonea alla gestione delle Terme.

LATINA / Quelle accuse ritrovate. Nuove grane per Gerlando Rizzo: domani il magistrato ascolterà l’ex ragioniere capo. Dal memoriale del funzionario spuntano altri episodi inquietanti. Un nome fantasma dietro l’acquisto di macchinari usati. E piatti d’argento e soprammobili pagati dal Comune e spariti. Ritrovata la “Uno”. La Giunta dovrà chiarire a quale titolo fu concessa al funzionario.

FORMIA / La Dc torna alla carica. Dopo la bocciatura del Coreco, lo scudocrociato ripropone Maurizio Costa. Il Msi chiede provvedimenti nei confronti del Segretario. Deciso a non andare alle elezioni, il Partito di maggioranza si appresta a riconvocare il Consiglio ed eleggere il sindaco.

ALATRI / La Regione boccia le “Fraschette”. Così settanta miliardi vanno in fumo

COLFELICE / “Annullate le delibere del Consorzio perché sono illegittime”. Denuncia di Salviati. L’ambientalista chiede alla Scael di bloccare la decisione del consiglio direttivo che ha affidati la gestione dell’impianto alla Reclas, rinunciando a 200 milioni di affitto. A giorni l’esposto in Procura.

