Le Prime Pagine dei giornali di martedì 3 gennaio 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 3 gennaio 2023. Leggere per sapere e capire.

ACCADDE OGGI – 2002

FROSINONE / Arriva l’euro, gli sportelli vanno in tilt. Molti uffici paralizzati per il pagamento delle pensioni e la scadenza delle tasse. Utenti costretti in fila anche per due ore. Ressa alle Poste centrali del capoluogo: intervengono i carabinieri. Allertata anche la questura.

PROVINCIA / Crolla l’industria del divertimento. L’hobby preferito resta televisione, unico passatempo per quasi tutti gli anziani. Drastico calo della spesa per Cinema, sport e musica, resistono le discoteche. Diminuiscono i consumi perché cresce l’età media della popolazione. L’Istat conferma: un quarto dei residenti è titolare di pensione.

FIUGGI / Futuro incerto per 160 lavoratori. Verso la privatizzazione delle terme e dell’imbottigliamento. Le maestranze, preoccupate, ieri hanno occupato gli impianti di località “Spalagato”.

CASSINO / “Lo sviluppo passa anche per Montecassino”. La Federlazio a favore della funivia.