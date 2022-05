La squadra bianconera domenica prossima inizierà i playoff per la promozione in Serie D. La tifoseria si sta mobilitando e seguirà in massa i ragazzi di Ciardi nella trasferta di Acilia. Il sogno è quello di tornare protagonisti come negli anni 90’. La società punta forte sulla vena dell’attaccante romano che ha centrato il record di gol (35) in Eccellenza