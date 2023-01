Le Prime Pagine dei giornali di martedì 31 gennaio 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 31 gennaio 2023

ACCADDE OGGI

31 GENNAIO 1993

La superstrada bocciata. Il Tar ha annullato le delibere regionali per il completamento della “Sora-Frosinone”: il tracciato tagliava in due impianti e abitazioni. L’avvocato Colasanti: “È stata fatta giustizia: la ditta letto non ha chiesto il necessario nulla-osta al Comune di Alatri”.

FIUGGI / I consiglieri non demordono. Continua l’occupazione ad oltranza dell’aula consiliare. I rappresentanti della lista civica protestano contro la sentenza del giudice che ha confermato Ciarrapico custode delle Terme.

“Basta, noi chiudiamo” In tre mesi oltre 400 artigiani hanno cessato l’attività. Nel ’92 restituite mille licenze: colpa della recessione. Riunione tra Provincia, Comune e Camera di Commercio per la concessione di finanziamenti agevolati alle aziende in crisi.

CASSINO / Nuovo piano regolatore: così non va. Bocciata la bozza dell’architetto Leti Messina. Il capogruppo della Dc Mario Abruzzese: “Il progettista non ha seguito le indicazioni date dalla nostra amministrazione”.

CAMPOLI APPENNINO / Sequestrati altri fascicoli scottanti: nuovi e clamorosi arresti L’inchiesta sui lavori pubblici. Domani il sostituito procuratore della Repubblica tornerà ad interrogare il sindaco, dopo le clamorose accuse mossegli dall’assessore.

Arrivano gli stranieri e il Turismo tira un sospiro di sollievo. I dati del ’92 commentati dal presidente Ept. Dall’estero sono giunti 250 mila visitatori facendo segnare un incremento (rispetto al ’91) del 36%. I turisti italiani, invece, sono scesi sensibilmente. Il bilancio delle presenze alla fine è di un meno 0,5%.

CALCIO / Agli esami di laurea I biancorossi in Sicilia nel match-clou che può valere un intero campionato. L’Isola tenta di agganciare la capolista Trapani. I ciociari sono al gran completo. Buccilli schiera la stessa formazione che domenica scorsa si è imposta nel derby con il Latina.

