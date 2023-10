Le Prime Pagine dei giornali di martedì 31 ottobre 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 31 ottobre 2023

31 OTTOBRE 1993

ROCCASECCA / Soffocati coi cuscini. Don Antonio Tuzi, 79 anni parroco della canonica e la perpetua Libera Evangelista. Uccisi venerdì notte da due rapinatori. Il prete era a letto colpito da ictus; forse la donna li ha riconosciuti. I cadaveri sono stati scoperti da una vicina di casa.

FORMIA / Indagati ventidue politici. Ciclone giudiziario alla vigilia delle elezioni, raffica di provvedimenti della procura. Tra gli inquisiti l’ex sindaco Forte e Clemente Carta, Dc. Devono tutti rispondere di abuso d’ufficio per aver favorito una cooperativa che trasportava rifiuti solidi alla discarica. Secondo la contestazione “Lavoro e Progresso” avrebbe avuto in affidamento lavori, senza regole d’appalto dall’86.

FROSINONE / Abusi, via alle requisizioni. Il Comune fa sul serio: sequestrato un immobile in via Puccini. In settimana le ruspe entreranno di nuovo in azione. Ammende milionarie in arrivo per i manufatti che non si possono demolire. Martedì riunione per la crisi al Comune.

FROSINONE / Delitto dell’aeroporto: martedì la prova che può svelare il giallo. Attesa per gli esiti degli accertamenti balistici. A dieci giorni all’omicidio ancora sconosciuto il movente che ha spinto l’assassino a uccidere Sergio Sellari, ex operaio Agusta. La moglie, Fiorella Grillo: “Da mesi mio marito subiva minacce”..

