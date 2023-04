Le Prime Pagine dei giornali di martedì 4 aprile 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 4 aprile 2023

ACCADE OGGI

4 APRILE 1993

FROSINONE / Inchiesta sulle aree Asi: una macchina da scrivere inchioda un progettista. Dagli interrogatori ulteriori, utili particolari. Uno dei due albergatori di Cassino indagati, avrebbe ammesso di aver battuto la domanda per l’inserimento del suo terreno nel nuovo Prg, nello studio di uno dei tecnici “indicato” da un politico.

FROSINONE / Il deposito c’è, la strada no. Il “trasloco” dell’Acotral bloccato dalla mancanza di una via d’accesso al nuovo impianto. Ancora tempi lunghi per liberare la piazza allo “Scalo”. Il Comune è senza fondi. Il sindaco: “Entro un mese allargheremo la viuzza esistente e il trasferimento sarà possibile”.

ISOLA LIRI / Comune: ora la crisi è ufficiale. Si dimette anche l’assessore Elvio Quadrini.

SORA / Usl, appalti del gas: una ditta esclusa chiede di bloccare tutto. La Itp ha presentato un ricorso al Tar. L’impresa ritiene di non essere stata contattata pur essendo in possesso dei requisiti richiesti. Il manager Fanelli: “Non mi risulta che in zona ci sia una società come la Gasenergia del gruppo Eni”.

ALATRI / Varata la nuova commissione edilizia. Duecento progetti di edificazione fermi da anni.

FONDI / Scaricabile sui rifiuti. Sempre più rovente la vicenda dell’appalto per lo smaltimento delle “scorie” urbane. Il capo dell’ufficio tecnico: “Le responsabilità? Di altri”. Braccio di ferro tra l’architetto Fortunato e il segretario comunale Martino. Inquietanti interrogativi e documenti mai visti.

