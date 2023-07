Le Prime Pagine dei giornali di martedì 4 luglio 2023

Il portiere della promozione verso il ritorno in maglia giallazzurra. Un’operazione importante non solo dal punto di vista tecnico: l’estremo difensore è un punto di riferimento per la tifoseria. Ufficiale l’arrivo del talento georgiano Kvernadze, praticamente fatta per Brescianini e Cuni. Si continua a trattare per Marchizza e Defrel