Le Prime Pagine dei giornali di martedì 4 ottobre 2022

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 4 ottobre 2022. Leggere per sapere e capire.

[ACCADDE OGGI – 2002]

ALATRI / E la suocera rischia 12 anni. Organizzò una trappola con la cocaina per far arrestare il genero. Severa requisitoria del pubblico ministero Vittorio Misiti: “Gli imputati non hanno mai collaborato”. Chiesta la condanna anche per un maresciallo della Finanza e per un investigatore privato.

ESPERIA / Litiga con l’amico: accoltellato. I carabinieri sospettano che all’origine ci sia un debito non saldato. Un uomo di 43 anni è ricoverato con prognosi riservata. È stato colpito al torace e alle spalle.

FIUGGI / “Care aziende, cambiate strategia“. In Finanziaria aumenti dei ticket sulle cure, che passano da 36 a 70 euro. Protestano gli albergatori. Abete (Federturismo) invita gli imprenditori delle terme a investire di più.

CEPRANO / La Cover di Milano rileva l’Europress. Si ritorna a lavorare. Produrrà carta e alluminio.

CAPOLUOGO / Controllo della caldaie, siglato un accordo. Per contenere le spese Intesa tra tecnici e Comune.

SGURGOLA / Piazza negata, lo scontro si fa duro. Il sindaco ai Ds: “Non ritiro la delibera che impedisce le feste in centro“. Ieri accesso faccia a faccia. I diessini avevano accusato l’amministrazione di usare metodi “fascisti”.

VIGILI DEL FUOCO / Presto nuove esercitazioni. Dopo la spettacolare prova sulla Sora-Cassino.

ANAGNI / Il sindaco accoglie i giapponesi. Dopo la polemica sul viaggio durante i mondiali.

RECORD / L’albero di Natale più alto? È ciociaro. A San Vittore l’opera, lunga 425 metri con una base di 285, realizzata sul monte Sammurco. Io record è stato certificato dal guinness dei primati a Londra. Superato il primato che apparteneva a Gubbio. Ad illuminare il gigantesco abete, un telaio in tubolari, sono servite oltre 700 lampade colorate.