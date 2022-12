Le Prime Pagine dei giornali di martedì 6 dicembre 2022

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 6 dicembre 2022

SANITA’ / Le Usl della discordia. Vertice in Provincia sulla riduzione delle strutture sanitarie della Ciociaria. Piano regionale: manager e politici divisi su tutto. Previsti tre poli. Anagni ed Alatri ne vogliono un quarto. L’Amministratore Turriziani: “Un altro sarebbe troppo”.

PALIANO / Il sindaco: “Le accuse sono tutte da provare, paghi chi ha sbagliato”. Scandalo all’Ameag e al Comune. Il primo cittadino Giuseppe Alveti, che è parlamentare del Pds, respinge sdegnato ogni addebito mosso dal socialista Stagnitto. Trentatrè i nomi che compaiono sul rapporto dei carabinieri.

FORMIA / “Non pagate le bollette”. Acqua a caro prezzo; iniziative contro i disservizi del Consorzio e del Comune. Petizione per chiedere la restituzione dei canoni versati. Il Msi raccoglierà le firme tra i cittadini, mentre anche la Lega Ambiente ha rivolto analoghi appelli alla popolazione.

CECCANO / Medici distratti lasciano la garza nella gamba di un paziente operato Il giovane è rimasto semi-infermo. Denunciata la Usl, cui è stato chiesto un risarcimento di 526 milioni. A gennaio la prima udienza in Tribunale. L’intervento chirurgico fu eseguito nell’89 presso l’ospedale S.Maria della Pietà.

CIOCIARIA / Tanti tesori dimenticati. In Ciociaria molte chiese d’arte e castelli utilizzati per gli scopi più disparati. Censiti 1400 beni culturali da restaurare. Iniziativa dell’Ente provinciale per il Turismo. Il presidente Quadrozzi: “Spesso i fondi non vengono utilizzati dai Comuni”.

CALCIO / La coppia reale. Bianconeri al Monopoli, al Nazareth c’è il Partinico. Sora e Isola Liri verso il primato. Gli uomini di Di Pucchio inseguono il terzo posto in solitudine. Buccilli non si fida dei siciliani: “Verranno solo per difendersi”. Al Matusa arriva la capolista Marsala, il Frosinone è in allarme.