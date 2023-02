Le Prime Pagine dei giornali di martedì 7 febbraio 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 7 febbraio 2023

ACCADDE OGGI

7 FEBBRAIO 1993

FROSINONE / Tangenti, il palazzo trema. Le rivelazioni dell’ex sindaco Marsinano stanno alimentando nuovi filoni d’indagine. Sott’inchiesta potrebbero finire una ventina di politici. Incontri segreti si sarebbero susseguiti per la spartizione di mazzette legate alla realizzazione di opere pubbliche in città.

FORMIA / Marciano alza le mani. Travolto dall’inchiesta e abbandonato dalla Dc si è dimesso il primo cittadino. Antonio Corona: “Le responsabilità sono dei singoli”. Convocati per martedì il consiglio comunale. Per il successore si parla di Maurizio Costa e dell’onorevole Clemente Carta.

ALATRI / Nuovo sindaco, domani si vota. In Consiglio l’elezione della giunta comunale. Posizioni ancora non del tutto chiarite tra Dc, Psdi, Alternativa democratica. Lucia Padovani candidata a primo cittadino.

RIFIUTI / Ecco le discariche. La Provincia ha individuato i siti dove realizzare quattro impianti di smaltimento. Con l’apertura di Colfelice i Comuni risparmieranno. Il presidente del Consorzio di riciclaggio, Italo Colafrancesco: “Nessun Inquinamento perché nelle zone prescelte per costruire finiranno gli “scarti” inerti: stracci vecchi, cartoni e legname”.

CASSINO / Il rettore: “Nessun “golpe” contro Latina per il castello Angioino”. Università: replica al senatore Costa. Dopo la polemica del presidente dell’ateneo pontino contro l’affidamento del maniero di Gaeta, interviene Rossi: “Vogliamo collaborare per la realizzazione di un centro per la ricerca scientifica”.

CALCIO / Il pareggio non abita qui. Dopo quarantasei anni la terra falisca torna ad ospitare una “straprovinciale”. Civitacastellana e Viterbese a caccia dei due punti. A parole nessuno vuole la ics, Siddi ha più problemi di formazione di Acori. Si gioca a Nepi alle 15, c’è il tutto esaurito.

*

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 7 febbraio 2023.