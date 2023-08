Le Prime Pagine dei giornali di martedì 8 agosto 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 8 agosto 2023

ACCADE OGGI

8 AGOSTO 1993

Palazzi D’Itri – Torretta / Dietro i negozi troppi misteri. Nuove accuse dell’assessore all’Urbanistica contro la speculazione miliardaria. Angelo Ruggiero: “LocalI venduti con il gruppo dei grafici falsi”. Intanto ieri è salito il Consiglio che doveva occuparsi del piano edilizio di Selva Polledrara. Domani una nuova seduta.

FIUGGI / L’acqua Fiuggi alla Garma. Ieri è stato ufficializzato il nome della società che curerà la commercializzazione della “minerale”. Nelle casse del Comune andranno 731 lire per ogni bottiglia. L’accordo, valido per un anno, siglato tra il presidente dell’azienda speciale Salvatore Limata e l’industriale Giulio Malgara.

Più di mille firme contro l’abolizione della linea ferroviaria Sora-Avezzano. Iniziativa ambientalista. Tra le richieste quella di usare la tratta, ricca di paesaggi incontaminati, anche a scopo turistico con iniziative mirate.

La Capitaneria: “Le spiagge resteranno aperte”. Sollievo per i gestori che temevano la chiusura come richiesto dalla Usl. L’unità sanitaria, laddove esistono i divieti di balneazione, voleva impedire l’accesso al mare. L’ente marittimo ribatte che non si può impedire di recarsi sul litorle a chi vuole solo prendere il sole..

