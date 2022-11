Le Prime Pagine dei giornali di martedì 8 novembre 2022

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 8 novembre 2022

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 8 novembre 2022. Leggere per sapere e capire.

[ACCADDE OGGI – 1992]

REGIONE / La protezione civile lancia l’sos. La Regione non dispone dei 70 miliardi preventivati: annullata la gara d’appalto per l’inizio dei lavori. Mancano i soldi: ad Alatri salta io centro delle Fraschette. L’assessore regionale Giuseppe Paliotta: “Il nostro bilancio è in rosso per quasi mille miliardi. Ecco perché siamo costretti ad un drastico taglio delle spese“. Il consigliere Tofani: “Tutto un bluff“.

RIFIUTI / Scontro tra Provincia e ambientalisti. Discarica a Roccasecca. Contestata dagli ecologisti l’indicazione della Regione. L’assessore Caré: “Non ho alcuna colpa su questa localizzazione“.

Capicantiere a lezione per prevenire gli incidenti sul lavoro. Infortuni edili, imprenditori e sindacati uniti. Da gennaio scorso già quattro i morti in Ciociaria. L’iniziativa ha coinvolto le maggiori ditte della provincia ma ancora sfuggono da ogni controllo più di mille piccole imprese.

ABBIGLIAMENTO / In fiera per arginare la crisi. Espositori raddoppiati alla “Sora crea moda”, una vetrina che nel ’91 garantì grossi affari. A rischio centinaia di posti si lavoro. Il titolare di una grande sartoria: “Grazie a quest’appuntamento, lo scorso anno il fatturato aumentò del venti percento“.

CALCIO / L’invasione dei pugliesi. Impegni casalinghi per le due laziali della C2, ormai insediate in pianta stabile nei quartieri alti. A Formia c’è il Monopoli, nel rinnovato stadio di Sora il Trani. Sibilia getta nella mischia il giovane Messina, al posto dello squalificato Cadamuro. Di Pucchio rimescola le carte e vieta ai suoi cinque minuti di ordinaria follia già sperimentata in passato.