Le Prime Pagine dei giornali di martedì 9 aprile 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 9 aprile 2024

IL SANTO DEL GIORNO

San Liborio, vescovo di Le Mans. Quarto vescovo di Le Mans, eletto nel 348, Liborio regge la diocesi per 49 anni. Ordina 217 sacerdoti e 186 diaconi e si dedica a opere di carità verso gli ultimi. Gli sono attribuite guarigioni di malati affetti da calcoli renali, per cui è spesso raffigurato con delle piccole pietre. (Leggi qui).

I TITOLI DEL 9 APRILE 1994

FROSINONE / «Niente più liti o vado via». Intervista a cuore aperto al primo cittadino dopo gli scontri post elettorali in giunta. Il sindaco Lunghi lancia il suo ultimatum ai gruppi. La maggioranza, forte di ventitré consiglieri, punta a restare in sella fino all’aprile del prossimo anno, termine della legislatura.

FORMIA / «Boicottaggio continuo» il consigliere s’arrabbia e sbatte al muro l’usciere. Clima arroventato in Comune. Augusto Ciccolella, eletto nelle file di Progetto per Formia: «Mi dimetterò, sono stufo. Cercano di dimostrare che non valiamo niente». Il dipendente va all’ospedale, i suoi colleghi entrano in agitazione.

Conservatorio, la testa del direttore Tigani nelle mani del ministro. Terminata l’inchiesta sui presunti abusi. Lunedì mattina il dirigente del settore Istruzione artistica dovrà riferire alla lervolino le sue conclusioni. Se le accuse di molti professori sono state confermate il capo dell’Istituto sarà subito rimosso.

*

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 9 aprile 2024.

Screenshot