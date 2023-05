Le Prime Pagine dei giornali di martedì 9 maggio 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 9 maggio 2023

ACCADE OGGI

9 MAGGIO 1993

SUPINO / Vendetta a coltellate. Rinaldo Coletta, 67 anni, preso da raptus di follia durante la processione di San Cataldo si è avventato sul Marco Boni, ferendolo, e sul padre Italo che è morto. Grave l’abate di Casamari colpito dalla terza stilettata. Tra l’assassino e la vittima una storia di terreni contesi, per questo aveva già annunciato che si sarebbe fatto presto giustizia. Medicato anche il parroco di Ferentino, don Carlo Corino.

FROSINONE / “La sommossa allo Scalo nasconde un complotto per demolire la giunta”. Reazione dell’assessore alla fiaccolata di ieri. La protesta è nata dal mancato trasferimento del deposito Acotral e le condizioni da terzo mondo di Colle Timio. Gli amministratori: “Stiamo intervenendo dopo anni di immobilismo”.

CASSINO / La disfatta socialista. Per la prima volta a Cassino, roccaforte del Psi, il Garofano non si presenterà alle elezioni. Non si sono trovati 250 firmatari per la partecipazione della lista. Amministrative del 6 giugno: i candidati a sindaci nei Comuni di Sora, Anagni, Ferentino, Arpino, Ceprano e Roccasecca.

*

