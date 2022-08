Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 10 agosto 2022

La prima rappresentante del gentil sesso promossa nella Can A-B debutterà domenica sera al “Braglia” in Modena-Frosinone. I giallazzurri sono stati protagonisti anche dell’esordio di Maria Marotta, primo fischietto rosa a dirigere in Serie B. Mercato: vicino il terzino Cyzborra, per il centrocampo idea-Luperini, il Cracovia chiede Parzyszek