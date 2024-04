Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 10 aprile 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 10 aprile 2024

IL SANTO DEL GIORNO

Santa Maddalena di Canossa. Fondatrice delle Figlie della Carità, era così determinata nel realizzare la volontà di Dio nella sua vita da meritare il soprannome di “Napoleone in gonnella”. Contraria al rigorismo, chiedeva alle sue religiose di vivere con gioia e semplicità. (Leggi qui).

I TITOLI DEL 10 APRILE 1994

Cercasi maxi discarica per far partire l’impianto di Colfelice. Il commissario regionale indica dieci siti. Riunita intanto dopo mesi l’assemblea del Consorzio, di cui fanno parte ottantanove Comuni ciociari e pontini. I sindaci intervenuti hanno delegato tutte le decisioni all’inviato dalla Regione.

Schiacciati dagli abusivi. Domani se ne parlerà al congresso provinciale della Cna. Il settore in una grave crisi. In difficoltà molte delle diecimila imprese artigiane. I responsabili della categoria puntano il dito contro Enti e Comuni per i ritardi nei pagamenti e l’assenza di iniziative.

PONTECORVO / Il Rocefin uccise Giorgio? Il giudice si rivolge agli esperti. Sospeso ieri mattina il processo a due medici accusati di omicidio colposo.

CALCIO – VITERBESE / Lo stadio degli imbrogli. La Figc contesta la concessione edilizia: «Noi non l’abbiamo mai chiesta». Ascoltato Pizzi. Soriano, il concorso “Acqua Vero” manda il sindaco in Procura. Restano sempre fermi i lavori costati fino ad oggi oltre 220 milioni. Lunedì sera consiglio comunale straordinario.

