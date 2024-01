Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 10 gennaio 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 10 gennaio 2024

I TITOLI DEL

10 GENNAIO 2004

CASSINO / Computer contro i parassiti. Rivoluzionari interventi del Consorzio Valle del Liri per rilanciare l’agricoltura. Saranno coinvolte duecento aziende in tredici comuni. Una rete di monitoraggio segnalerà quando le piante sono colpite da malattie, favorendo interventi immediati di cura. Intanto verranno spesi ventuno miliardi per ammodernare la rete di irrigazione con con un sistema a pressione sotterraneo.

ALATRI / Case popolari nuove ma non abitabili: le famiglie in rivolta. Minacciata l’occupazione dell’Iacp. Le palazzine in contrada Fiura sarebbero state costruite in maniera difforme dai progetti. Dall’Istituto assicurano che tutto si può risolvere con una sanatoria. Mancano, però, luce, acqua e fogne.

CASSINO / La Dc sarà sfrattata dalla sede cittadina. Non paga l’affitto da un anno

ROCCASECCA / Perizia psichiatrica per i fratelli killer. Uccisero il parroco e l’anziana perpetua. Il Gip affiderà l’incarico il 21 gennaio. Lo specialista dovrà stabilire se i due Teoli erano capaci di intendere e volere.

