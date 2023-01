Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 11 gennaio 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 11 gennaio 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 11 gennaio 2023. Leggere per sapere e capire.

ACCADDE OGGI

11 GENNAIO 1993

FIUGGI / Terme, ultima battaglia. Il Comune nomina i consulenti per contrastare in Cassazione Ciarrapico. Aumentano i motivi di scontro con il custode giudiziario. Il 25 gennaio la Corte d’Appello nominerà i periti per valutare quale “liquidazione” spetta all’imprenditore romano.

LATINA / Protesta alla Mistral: assemblea permanente contro i licenziamenti. La Gepi manda a casa 141 persone. Esterrefatti i sindacati: “La procedura di mobilità era stata sospesa e scade solo a fine gennaio, questa decisione è contro le regole”. Il ministero si è impegnato a chiedere al Cipi il riesame della Cig.

FROSINONE / Non registrarono la nascita di un bimbo per nascondere la “tresca”: amanti a giudizio.

CASSINO / Si rompe una pompa: la periferia della città resta con i rubinetti a secco.

AMBIENTE / In funzione a Piglio ill primo frantoio ecologico. Non ci sono più acque reflue da depurare, forte aumento della produzione. Il nuovo macchinario, unico nel Lazio, è stato installato presso Cooperativa sociale “la Olearia”, che conta cinquecento soci, consente di risparmiare il 90 per cento di acqua potabile.