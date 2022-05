Quattro formazioni della provincia sono retrocesse in Promozione. Non era mai successo prima. Un record negativo che fotografa la crisi del calcio dilettantistico acuita dall’emergenza-covid. Eppure in passato per anni i club del frusinate hanno primeggiato nei campionati laziali. Nella prossima stagione saranno al massimo 3 le rappresentanti del territorio