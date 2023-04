Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 12 aprile 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 12 aprile 2023

ACCADE OGGI

12 APRILE 2003

“Assessore Giaccari, dimettiti”. Terremoto in Comune, vertice urgente della maggioranza. Il piano edilizio segreto per De Matthaeis. An attacca, Pittiglio: “Non permetteremo un nuovo sacco della città”.

CASALVIERI / Il sindaco Carmine Ciarella, 51 anni, fulminato da un infarto sul letto di casa

FERENTINO-ELEZIONI / L’accordo non c’è, muore il terzo polo. Ora il Partito di Bertinotti potrebbe correre da solo, mentre il Psi torna a corteggiare l’Ulivo. È rottura sul candidato: Rc puntava su De Carolis, gli alleati su Schietroma. Intanto i giovani fuoriusciti dalla sinistra formano una nuova lista. Mastrangeli e Fiorletta, prime uscite ufficiali.

CASSINO / Bilancio approvato: l’Ici cresce, l’opposizione abbandona l’aula. Il sindaco: aumento necessario.

Guadagni facili in borsa, ma i risparmi spariscono. Indaga la polizia dopo le denunce per truffa presentate da trenta investitori di Isola Liri e Sora. Avrebbero preso il volo venti milioni di euro. In 240 investono in azioni di società americane, sperando di moltiplicare il capitale.

ALATRI / Vetrina di lusso in televisione. Anche uno dei più importanti canali svedesi dedicherà un servizio alla città: la troupe arriverà a giugno. Il miracolo dell’Ostia è il corteo di Venerdì santo su Raidue e Raitre. Stamattina, sulla seconda rete, mezz’ora dedicata all’evento di settecento anni fa. La terza rete invece ha puntato sui costumi.

