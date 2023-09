Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 13 settembre 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 13 settembre 2023

I TITOLI DEL

13 SETTEMBRE 2003

FROSINONE / Il sindaco suona la campanella: tutti in aula. Dopo l’ultima assise saltata per mancanza del numero legale, il primo cittadino assicura: non succederà più. Marzi: “Andrò personalmente a prendere i consiglieri, anche se hanno la febbre”.

“Ecco come cambieremo la scuola”. Materiale: “Sicurezza e ampliamento degli stabili, migliore funzionalità e acquisto di immobili per evitare gli affitti”. L’assessore provinciale snocciola il piano per migliorare le aule.

CASSINO / L’assessore Formisano scrive al manager Asl: troppe file in ospedale. Proteste per i pochi medici.

ALATRI / Dopo un secolo lo Stato pretende il fitto. Il terreno, liberato dalle acque del fiume dopo la piena di fine ‘800, è stato coltivato sempre dalla stessa famiglia. Il Demanio ha chiesto ha chiesto 500 euro a contadino per l’occupazione demaniale..

Le prime pagine dei quotidiani pubblicati nelle edicole del Lazio mercoledì 13 settembre 2023.