Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 14 giugno 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 14 giugno 2023

ACCADE OGGI

14 GIUGNO 1993

ELEZIONI / Pronti per la finale. I candidati hanno scelto con chi governeranno se saranno eletti. Decisi gli “apparentamenti”, domenica il ballottaggio. Cassino e Sora: la Dc sola e rischia grosso. Terracina: favorito Recchia (Pds) rispetto al Dc

Mascia. Incertezza a Minturno.

FIUGGI / Occhi sul giudice Metta: settimana decisiva per il futuro delle Terme. In ballo la gestione del complesso idrotermale. La Mobilitazione in città è intanto al culmine e dallo stabilimento non esce una sola bottiglia d’acqua da due settimane per lo sciopero degli operai: vogliono che il complesso torni al Comune.

NORMA / Precipita col deltaplano. Viene soccorso grazie al cellulare

CASSINO / Continua il safari alla ricerca della leonessa fuggita

