Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 14 settembre 2022

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 14 settembre 2022. Leggere per sapere e capire.

[ACCADDE OGGI – 1991]

FROSINONE / Sequestrati quattro edifici scolastici. Improvviso blitz mattutino della procura presso la pretura. Sotto accusa le carenze in materia di igiene e di misure di sicurezza. Omissione di atti d’ufficio: informazione di garanzia ai presidi.

SCUOLA / Si riparte con i modi di sempre. Vertice dei capi d’istituto mentre il provveditore incontra i sindacati. Riunito dal prefetto il Comitato per la Sicurezza pubblica per discutere sulla condizione minorile.

ALATRI / Dc, Bellincampi rinuncia. Diventa sempre più concreto il tentativo unitario di rilanciare il Partito. La sinistra ha lasciato cadere la candidatura dell’ex sindaco alla segreteria politica. Cauto ottimismo di Dario Ceci sull’esito finale.

FERENTINO / Il Comune non vuole i rifiuti. L’ipotesi di una discarica nel territorio comunale allarma le forze politiche. I gruppi di sinistra hanno presentato una interpellanza al sindaco. Perentorio invito all’amministrazione a vigilare contro eventuali colpi di mano. Un pacchetto in quattro per la bonifica e la salvaguardia dell’ambiente.

Giovani imprenditori, legge “dimezzata”. La Cisl chiede rimedi. Menditto chiama in causa la Filas.