Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 15 febbraio 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 15 febbraio 2023

ACCADDE OGGI

15 FEBBRAIO 1993

FIUGGI / “Occuperemo l’aula ad oltranza”. Continua la guerra della lista civica a Ciarrapico. Si protesta contro il riaffidamento della custodia giudiziaria delle Terme al finanziere. Il Psi: subito gli impianti al Comune.

ATINA / Il manager denuncia: “Ricette falsificate per l’ossigeno ai malati”. Esposto del responsabile dell’Usl. In sedici mesi una farmacia avrebbe distribuito bombole per oltre 242 milioni di lire mentre l’ospedale ne ha consumate solo per dieci milioni. L’amministratore: “Prescrizioni non autorizzate”.

FERENTINO / La rotta dell’hashish. Il giallo della barca abbandonata al largo del Circeo: smascherati I corrieri della droga. Arrestati due fratelli di Ferentino e un amico di Alatri. I carabinieri sulle tracce di altre due persone. I cinque avevano scaricato da una nave straniera una tonnellata di “fumo”.

APRILIA / Spari nella notte, sventato un colpo ai blindati. I banditi sorpresi dai carabinieri fuggono attraverso la campagna. Ieri mattina lungo quel tratto della Pontina, a Campoverde, dovevano transitare alcuni furgoni portavalori. I malviventi hanno abbandonato sul posto pistole e fucili a canne mozze.

*

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 15 febbraio 2023.