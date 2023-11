Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 15 novembre 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 15 novembre 2023

I TITOLI DEL

15 NOVEMBRE 1993

FROSINONE / “Non temo le elezioni anticipate”. Il sindaco lascia all’Ulivo il compito di trovare una maggioranza: “Spero che stavolta sappiano contate fino a ventuno”. Marzi respinge l’accusa degli alleati si correre troppo sui piani edilizi. Il primo cittadino si tira fuori dalla mischia e nel centrosinistra si mugugna.

Auto, 25 miliardi per allontanare la crisi. Dalla giunta regionale via libera al maxi finanziamento per l’indotto Fiat. Interessati trenta Comuni del Cassinate. Scalia: “Uno studio conferma le grandi potenzialità della componentistica”.

Solidarietà, porte aperte alle ragazze madri e ai bimbi abbandonati. S’inaugura la casa d’accoglienza. Iniziativa curata da con Ermanno D’Onofrio: edificio ristrutturato grazie alle offerte.

FERENTINO / Festa degli alberi, nasce un parco. Martini (FI), invece scopre che centinaia di famiglie non devono pagare la Cosap alla Provincia. Oggi l’inaugurazione dell’area verse di 7 ettari alle Molazzete..

