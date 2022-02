L’accelerazione di Nicola Zingaretti su primarie e Campo Largo mette nelle condizioni il centrodestra di dover definire perlomeno un metodo e un percorso. Ma non sarà semplice considerando i precedenti e l’attuale stato di rapporti tra Lega e Fratelli d’Italia. I nomi dei possibili candidati non mancano, ma mettersi d’accordo non sarà semplice.