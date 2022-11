Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 16 novembre 2022

Giornata esplosiva sul fronte delle Provinciali. Fratelli d’Italia scomunica la candidatura di Mastrangeli. Le accuse durissime di Caligiore e Fiordalisio. Ma il Pd non ne approfitta: l’assemblea a Cassino punta ad una candidatura di area e non a riproporre un patto, indispensabile finora per vincere le elezioni. Clamorosa bomba di Pompeo: era pronto a dimettersi prima per spianare la strada a Salera. ma il partito non gli ha dato il via libera