Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 17 maggio 2023

17 MAGGIO 2003

OMICIDIO DI PIEDIMONTE / Mauro, in cella i misteri del delitto. Ripercorse le tappe dell’inchiesta. La sentenza è prevista per il venti giugno. Nella stessa cella Erick, il grande accusatore e Denis, l’imputato principale.

FERENTINO – ELEZIONI / Il candidato del Polo: “Niente faccia a faccia senza Fiorletta” L’Ulivo rinuncia am confronto.

Il Papa santifica la suora ciociara. Il sindaco Tullio: “Mezzo paese a San Pietro per la cerimonia”. Restaurati i luoghi sacri che hanno segnato la vita della Beata. Domani Giovanni Paolo II canonizzerà Maria De Mattias da Vallecorsa. Oggi si inaugura il museo, una sezione sarà dedicata alla Santa. I giovani allestiscono uno spettacolo teatrale.

ALATRI / Trecento lavoratori della Coop senza lavoro: appello al prefetto. Gestiscono la pulizia delle scuole.

CASSINO / Nuovo look per lo stadio di calcio. Scongiurato il rischio di giocare il prossimo campionato in campo neutro. Gli atleti: troppi infortuni per le buche. Lavori a spogliatoi, servizi igienici, manto erboso e 600 nuovi sedili in tribuna.

FIUGGI / E Dieguito andò su tutte le furie. Maradona vittima di “Scherzi a parte” mentre gioca a golf. Inizia male il soggiorno di relax che durerà cinque giorni. Lo ha calmato il suo amico Incocciati. Il “pibe de oro” alloggia nella esclusiva suite del Palazzo della Fonte con manager e guardie del corpo.

CALCIO C1 / Striscioni e manifesti, Sora si mobilita. Play out: città in gran fermento, il 25 maggio primo scontro con il Giulianova.