Convenzione tra Comune di Ceccano e Università Tor Vergata per sviluppare percorsi di prevenzione e cura per anziani e fragili disagiati. Li porteranno avanti gli studenti di Infermieristica, mentre si fronteggerà anche il rincaro degli affitti per i fuori sede. Ma per l’onorevole Ruspandini è soprattutto tempo di confronti. Il corso di laurea è nato con «un investimento irrisorio», mentre per il campus di Chimica «non ci voleva molto a capire che sarebbero stati sperperati i soldi dei cittadini».