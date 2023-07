Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 19 luglio 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 19 luglio 2023

ACCADE OGGI

19 LUGLIO 1992

SANITÀ / Terremoto all’Asl, si dimette il commissario. Stalteri se ne va tre giorni dopo aver “tagliato” il direttore amministrativo. Al suo posto nominato Carlo Mirabella. Storace: voleva tornare a Roma, vicino alla famiglia. De Angelis (Ds): un altro fallimento.

Siccità, agricoltura in ginocchio. Ulivo e vite le piante che risentono di più della carenza d’acqua: olio e vino non saranno di grande qualità. Allarme della Cia: “Perdita fino al 60-70 per cento delle produzioni”.

PROVINCIA / “Fiat, la crisi può tornare”. Le fabbriche della componentistica per auto non devono più produrre solo per Torino. Campanello d’allarme di un prof: subito il piano per l’indotto.

Azzurri, Roscia molla. Sarà Iannarilli il nuovo coordinatore? Forza Italia, partita la riorganizzazione. L’assessore regionale: la gente vuole essere coinvolta.

SORA / Nuovo look per il Liri, via ai lavori. Pulizia delle sponde e dell’alveo del fiume nel tratto che attraversa il centro.

