Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 19 ottobre 2022

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 19 ottobre 2022. Leggere per sapere e capire.

[ACCADDE OGGI – 2002]

CASSINO / Due cortei, uno slogan: la Fiat allo Stato. Alla manifestazione hanno preso parte, oltre ai lavoratori, i partiti di sinistra, la Provincia e una ventina di Comuni. Sciopero generale: in cinquemila (secondo i sindacati) hanno partecipato alla protesta.

FIAT / Muore schiacciato da una trave. La vittima è di Alatri, stava lavorando nello stabilimento Avio di Colleferro.

FROSINONE / Permaflex: dopo il fallimento arrivano i sigilli, ma la Conad non molla

FROSINONE / Apt, porte chiuse al presidente. Il commissario impedisce la riunione del Dca, Di Cosmo infuriato. Poltrona contesa. “Turismo, nuova industria ciociara“. Presentato un volume di Paride Quadrozzi: “Sarebbe ideale la costituzione di un Consorzio di città d’arte“. L’Unione industriale ha rilanciato le linee per il rilancio del settore. L’autore del volume ha anche sottolineato l’importanza delle terme e del patrimonio montano.

CAPOLOUOGO /Mega parcheggio di viale Mazzini. Via alla gara per l’affidamento ai privati La ditta vincitrice dovrà prima completare la struttura in 6 mesi.

SORA / Discarica chiusa e rifiuti in casa. Il sindaco: “Ho disposto l’esecuzione dei lavori per riaprire il sito di Ara Frocella, ma in 15 giorni sarà pieno di nuovo. A Frosinone il Comune ha invitato i cittadini a non gettare la spazzatura.

M.S.G. CAMPANO / “Caro Aracri, che fine ha fatto il ponte sul fiume Liri?”. Il progetto fermo da cinque anni. De Angelis sollecita.

FERENTINO / Verso un rimpasto in Giunta. L’unico consigliere di An cambia casacca. Tajani eletto vice presidente del Ppe .