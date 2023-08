Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 2 agosto 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 2 agosto 2023

ACCADE OGGI

2 AGOSTO 1992

Tassa sull’acqua, è caos. Ancora proteste per la stangata sui consumi del 1989, nessuna indicazione per gli utenti. L’assessore Piacentini: “Si può pagare entro dicembre”. Ieri mattina confusione all’ufficio tributi del Comune per la mancata comunicazione della proroga da parte della Giunta. Rinviata al ’93 la riscossione delle bollette relative agli ultimi anni.

Da discarica ad oasi protetta. A giorni l’inizio dei lavori per la preparazione del territorio. Comuni interessati: Esperia, Pico e Pontecorvo. Alla fine del ’93 il Monte Menola diventerà un parco naturale. D’Ovidio, presidente della Comunità montana: “Un’area unica nel suo genere. Via a cervi e cerbiatti”..

Trivigliano, il paese dimenticato dal mondo. Non ci sono negozi, manca perfino un bar e gli abitanti sono in rivolta. Una donna: “Siamo stufi di vivere come nel Medioevo. Vogliamo un futuro per i nostri figli”. Il sindaco Bonanni: “Stiamo cercando di organizzarci, ma le prospettive sono ancora tutt’altro che rosee”.

SCAURI / Un degrado irreparabile. Ancora inutilizzati i fondi stanziati per l’area Sieci, colpita da incendi e crolli. Il piano della Sapienza bloccato in Comune. Proteste da parte del presidente della Gilda che aveva sostenuto il progetto. Se passa altro tempo sarà inutile.

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 2 agosto 2023.