Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 2 novembre 2022

Il Frosinone contro il Perugia dovrà difendere la vetta ma anche l’imbattibilità interna della porta di Turati che dura da 5 partite. Nei principali campionati continentali solo il Barcellona di Xavi non ha ancora subito gol tra le mura amiche. In Serie C i primati del Siena dell’ex Salvini e del Crotone