Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 20 dicembre 2023

20 DICEMBRE 1993

Miliardi per l’occupazione. La Regione sblocca decine di progetti fermi da anni per mancanza di finanziamenti. Il presidente Riccardi: “Presto mille posti di lavoro”. Tra i cantieri che saranno aperti, quelli per il Provveditorato agli Studi e per il Conservatorio.

Politici e imprenditori in tribunale: Marsinano fa tremare il Palazzo. Riprende il maxi processo a Tangentopoli. Secondo l’accusa gli imprenditori Luigi Funari e Ennio Bruni avrebbero dovuto pagare un miliardo per costruire una mega-lottizzazione. Alla sbarra anche gli ex assessori Sanna, Melita e Cestra.

SORA / Comune, aria di bancarotta. L’amministrazione è oberata da debiti per 23 miliardi: arrivano i pignoramenti. A rischio, ora, i pagamenti ai dipendenti e ai fornitori. Sott’accusa le precedenti giunte. Il sindaco: “Per degli espropri ci hanno lasciato sul lastrico”. Il problema domani in Consiglio.

Il presidente Pigliacelli: “Pronti a partecipare alle prossime elezioni”. L’Unione industriale striglia la Provincia. Bacchettate anche ai sindacati e ai Comuni. Arcese: “Ormai gli enti pubblici sono delle scatole vuote prive di programmazione”. Sangiorgi: “Il prossimo anno sarà ancora più tosto del ‘93”.

