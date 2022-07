Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 20 luglio 2022

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 20 luglio 2022 luglio 2022

[ACCADDE OGGI – 1992] – FROSINONE / Comune, risposte ok da una verifica senza riserve mentali Riunite le delegazioni di maggioranza. CASSINO / Forse illegittima l’ordinanza sulla discarica Denuncia degli ambientalisti. CASSINO / Conto alla rovescia per “Panaccioni” Iniziati i sondaggi sull’area commissionati dal Comune. Gentile polemico con i pollici: “Così non si difende il territorio“. CEPRANO / E la grande viabilità? Un nodo che le varie amministrazioni non hanno sciolto. LA superstrada per il mare è rimasta sulla carta. CALCIO / “Indagati” per evasione fiscale gli ultimi tre presidenti canarini Di Vito, Iannarilli e Scaccia dal Gip il 23 ottobre. Parziale omissione di versamenti e scritture irregolari.