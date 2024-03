Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 20 marzo 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 20 marzo 2024

IL SANTO DEL GIORNO

San Giovanni Nepomuceno. Nella Praga di fine 1300 si consuma il martirio di San Giovanni Nepomuceno, sacerdote umile e predicatore a corte di re Venceslao IV, che si oppone con fermezza, pagando con la vita, alle pretese del monarca che violerebbero la sacralità della Confessione e la libertà della Chiesa. (Leggi qui).

I TITOLI DEL 20 MARZO 1994

Inchiodato dalle agende. L’inchiesta sulle tangenti pagate per ottenere l’invalidità. Nuove accuse al dottore arrestato. In cinque taccuini i nomi delle vittime del medico, arrestato mercoledi sera dalla Squadra mobile. Continua però a negare ogni responsabilità: “Ho fatto dei favori e in cambIo non ho ricevuto soldi, ma solo dei regali”.

Guerra Geaf-Comune per il trasporto urbano: a maggio bus a rischio. Contestato il nuovo appalto per il servizio. La giunta sta per pubblicare il bando di gara ma l’attuale concessionaria rivendica un diritto di prelazione per la gestione definitiva del servizio pubblico nel capoluogo. Chiesto il parere di un legale.

MINTURNO / La rinascita del Tempio. Giovanna Rita Bellini, responsabile dell’area archeologica, spiega i programmi. Dedicato alla ninfa “Marica” era stato devastato. Una struttura nata per ospitare lavori teatrali che tomerà a rivivere grazie alla “Campagna conoscenza” che coinvolge gli studenti e le organizzazioni del volontariato.

PATRICA / Furto sacrilego e danni nella chiesa di S.Cataldo. Scardinato il portone d’ingresso.

Francesco Rutelli ad Anagni. Per festeggiare i 107 anni di Mastro Sistino

*

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 20 marzo 2024.