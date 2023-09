Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 20 settembre 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 20 settembre 2023

I TITOLI DEL

20 SETTEMBRE 2003

Era l’incubo delle coppiette: arrestato. In carcere un albanese accusato di aver messo a segno cinque colpi in due notti nella periferia di Cassino. Le aggrediva mentre erano in auto sfondando il finestrino con un’ascia. Il bandito è stato tradito dai telefonini sottratti alle vittime.

PROVINCIA / Sisma, parlamentari assenti al vertice. All’incontro in Provincia non si sono presentati gli onorevoli e i senatori eletti nei collegi della Ciociaria. I sindaci della Valcomino chiedono i fondi per il terremoto dle 1984. L’assessore Antonellis: “Già esclusi dalla scorsa Finanziaria, bisogna entrare nella prossima”.

FIUGGI / “Rifiuti? Paghiamo il triplo”. Albergatori infuriati perché l’imposta è io doppio di quella versata dalle famiglie.

SORA / Anna abbraccia la sua città. L’avvenimento ripreso da “La vita in diretta”. Poi la Tatangelo andrà in varie trasmissioni. Mercoledì la cantante presenterà il primo cd in piazza. Un vero e proprio concerto è invece previsto per sabato prossimo. “Ovunque mi trovi porto sempre il mio paese nel cuore”..

Le prime pagine dei quotidiani pubblicati nelle edicole del Lazio mercoledì 20 settembre 2023.