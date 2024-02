Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 21 febbraio 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 21 febbraio 2024

IL SANTO DEL GIORNO

San Pier Damiani. San Pier Damiani è tra i Santi che incontriamo nel Paradiso dantesco. Santo riformatore e dottore della Chiesa, combatté la simonia e la corruzione dilaganti nel clero del suo tempo. La sua festa cade il 21 febbraio. (Leggi qui).

I TITOLI DEL 21 FEBBRAIO 1994

Il turista va in convento. Otto monasteri della Ciociaria offrono la possibilità di un soggiorno in cambio di offerte. I frati: «Utilizziamo gli oboli per restaurare gli edifici». Più di cento i posti disponibili a Casamari, Alatri, Anagni, Arpino, Fiuggi, Monte San Giovanni Campano, Piglio e Vicalvi.

Zone rurali senza strade e infrastrutture: in arrivo lavori per un miliardo. Numerosi i Comuni esclusi dai progetti. Le richieste, fatte due anni fa, accolte solo in parte. Esclusi quindici centri. La Provincia appalterebbe presto le opere. Il presidente Riccardi: «Abbiamo fatto una selezione degli interventi più urgenti”.

ATINA / Un operaio in manette per ricettazione di assegni rubati e falsificati

CASSINO / Incarico di “favore”: ex Giunta davanti ai giudici

SORA / Auto rubate spedite in Albania. La polizia sgomina un vasto traffico.

