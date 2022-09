Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 21 settembre 2022

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 21 settembre 2022

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 21 settembre 2022. Leggere per sapere e capire.

[ACCADDE OGGI – 2002]

Pestarono “Casanova”: a giudizio. Dopo una falsa promessa di matrimonio, il fratello di lei (con un amico) decise di farsi giustizia da sé. Ruppero dita e mandibola a un amante spregiudicato di Ceccano.

Bingo, cresce la febbre Inaugurata ieri in Ciociaria la quarta sala. La struttura, nell’ex albergo Bracaglia del capoluogo, è gestita d a una società romana. In programma presentazioni di libri e mostre.

CASILINA / Incidente nella notte, muore in un tamponamento a 29 anni. La vittima era di Ferentino.

ANAGNI / Cade da un’impalcatura: grave un operaio di una ditta edile.

SORA / Stop ai lavori, si cerca il tempio. Vertice in Comune con gli esperti dopo il blocco del cantiere in piazza Annunziata. La Sovrintendenza: “Quello trovato è un muro romano”. Il reperto emerso è lungo 12,6 metri per una larghezza di 80 centimetri. Minaccia anonima ad un tecnico: “Smettetela di scavare in quel posto”.

ALATRI / Radiologia, apparecchi vecchi e abbandonati, il sindaco attacca l’Asl. Chiesto un vertice urgente.

Agricoltura, intesa con la Polonia. Esperti ciociari terranno corsi nel distretto di Jarocin.