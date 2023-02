Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 22 febbraio 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 22 febbraio 2023

ACCADDE OGGI

22 FEBBRAIO 1993

E ora l’acqua di Cassino placherà la sete di 4 milioni di campani. L’impianto inaugurato tra le polemiche. Nelle casse del Comune arriveranno 18 miliardi. Le minoranze accusano il sindaco Ferraro per la mancanza di controlli sui prelievi. Le proteste di Italia Nostra e una denuncia alla Procura.

LATINA / Il segretario davanti al Gip. Riunioni di fuoco al Comune, tutti aspettano la Procura. Oggi Rizzo, arrestato per la delibera “truccata”, sarà ascoltato dal magistrato. Attesa per gli sviluppi dell’inchiesta. Questa mattina la riunione dei capogruppo, nel pomeriggio comitato comunale della Dc. I consiglieri della sinistra e della Fenice decisi a dare battaglia.

ALATRI / La montagna va a fuoco, alla salva una nevicata. Un incendio doloso ha distrutto ettari di bosco sulla Rotenaria. La coltre bianca ha dato una valida mano all’opera continua di Forestale e volontari. Il Wwf: “È un attentato al parco”.

SORA / I laici in aiuto della Chiesa. Il vescovo Lorenzo Chiarinelli: “Senza di loro non sapremmo che fare”. La gravissima assenza di preti crea grossi problemi per la gestione delle attività religiose. Circa quattromila persone, in Ciociaria, offrono il loro indispensabile contributo per la gestione delle strutture religiose. Fondamentale l’attività del Consiglio pastorale: pianificano iniziative a favore dei poveri, dei disadattati e degli emarginati.

