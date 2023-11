Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 22 novembre 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 22 novembre 2023

I TITOLI DEL

22 NOVEMBRE 2003

ELEZIONI PROVINCIALI / Ulivo dilaniato da veleni e sospetti. Il leader dei socialdemocratici: “Troppe scorrettezze, siamo pronti a correre da soli”. Il Segretario della Margherita: “Lo Sdi soffre di sindrome da accerchiamento”.

Scuola, salve le gite ed i laboratori. La preside dell’Istituto per Geometri del capoluogo: “La programmazione non subirà rallentamenti”. L’allarme dopo che Cobas e Cgil avevano protestato per il blocco dei fondi.

Alatri, centro storico da tutelare: più limiti alle antenne. Esecutive le norme per le paraboliche.

AQUINO / Sindaco denunciato dal tecnico comunale. Scontro in Municipio. “Ha compromesso il mio stato di salute “. Il primo cittadino: “Accuse infamanti”.

VEROLI / Usura, arrestato commerciante. Perquisita anche la casa dei genitori. Sequestrate ottanta cambiali.

