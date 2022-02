Il nuovo giro di consultazioni avviato dal Pd. Tutti favorevoli alla candidatura di Domenico Marzi. Venerdì l’assemblea degli iscritti per chiedere all’ex sindaco di scendere in campo. Sabato si riuniscono i Socialisti, orientati su Iacovissi. Clamoroso nel centrodestra: Tagliaferri non si candida al Consiglio. Capolista sarà Paolo Fanelli