Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 23 novembre 2022

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 23 novembre 2022

LATINA / Alla Dublo vicinissimo il cambio di proprietà: a giorni arriva la Gepi A dicembre subentra la finanziaria. Ma l’avvocato Roberto Iucci ricorda: “Il Comune deve ancora rispettare gli accordi ministeriali e concedere il cambio di destinazione di un capannone. I ritardi posso avere ripercussioni”.

CASSINO / Il maestro e la sua terra Severino Gazzelloni si è spento sabato notte in clinica. Stamattina i funerali. È morto in Ciociaria, proprio come aveva desiderato. Il rito funebre si terrà in forma strettamente privata. Sarà sepolto nel cimitero di Roccasecca, il suo paese natale. Il dolore di un amico: “Eravamo compagni di scuola ma i familiari mi hanno impedito di vederlo per l’ultima volta”.

FROSINONE / Medico a giudizio: non avrebbe soccorso una bimba di due anni con un polso rotto Durante una festa in ospedale.

ALATRI / Droga, manette per sei. Dopo la morte di una donna per overdose.

MINTURNO / Lavori all’Alberti, ennesimo ritardo. Altre proteste pera nuova sede del liceo. Gli alunni in assemblea hanno invitato gli amministratori a mantenere le promesse. Lo stop per un parere della Regione.