Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 24 maggio 2023

Via alle grandi manovre per rinforzare la rosa in vista della Serie A. Priorità alla situazione prestiti, 14 i giocatori di proprietà. Tutti i reparti andranno puntellati: la difesa (compreso il pacchetto portieri) è il settore più sguarnito. Per questo interessa Augello della Sampdoria. A centrocampo si ripartirà dai “big” Mazzitelli e Boloca. Per l’attacco caccia alle punte centrali: l’obiettivo resta la conferma di Mulattieri