Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 25 gennaio 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 25 gennaio 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 25 gennaio 2023. Leggere per sapere e capire.

ACCADDE OGGI

25 GENNAIO 1993

CAMPOLI APPENNINO / Sindaco in manette. Inchiesta sulle opere pubbliche: arrestati anche un ingegnere ed un costruttore. Le accuse: peculato, truffa, falso e abuso d’ufficio. Perquisite, dai carabinieri, le abitazioni degli inquisiti. Già interrogato, ieri in carcere, un imprenditore.

ALATRI / Nuova giunta, venerdì forse il voto. Domani incontro decisivo tra Dc, Psdi e Alternativa Democratica. Intanto il consigliere Tagliaferri replica al prefetto.

VEROLI / Lunedì il Consiglio. Tenterà di eleggere il sindaco.

CECCANO / “Il treno spacca la città”. Criticato duramente il sindaco Querqui all’assemblea pubblica sull’altra velocità. “Proteste inutili”, avverte il rappresentante della Tav. Una decina di case saranno abbattute, centinaia di ettari di terreno espropriati: cambierà il volto di tutta la “Badia”. Il primo cittadino invita al compromesso per ottenere adeguate contropartite come risarcimento, anche se inadeguato.

SORA / “Quella diga è un attentato al Liri”. Decise opposizioni al progetto della centrale elettrica. Il presidente della Comunità Montana, Corsetti: “Il prelievo lascerebbe completamente all’asciutto il letto del fiume”.

CALCIO / Oggi in tribunale i tre ex presidenti del Frosinone Calcio. Avrebbero evaso contributi per un miliardo e mezzo. Tito Di Vito, Mario Iannarilli e Alfredo Scaccia rinviati a giudizio per non aver versato per i dipendenti le ritenute previdenziali ad Inps, Enpals ed Esattoria comunale.